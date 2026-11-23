Britney Spears wurde von mehreren ihrer Ex-Partner wegen ihrer hohen Stirn kritisiert. Ihr wurde sogar gesagt, sie solle sich die „große Stirn“ operieren lassen.
Die Sängerin sprach in den sozialen Medien offen über ihre Unsicherheiten bezüglich ihres Aussehens. Dabei machte sie deutlich, dass verschiedene Männer, mit denen sie liiert war, offenbar ein Problem mit ihrer Stirn hatten und ihr deshalb Eingriffe empfahlen.
„Warum sind Männer ...“
Auf Instagram schrieb Britney: „Ich habe wirklich eine sehr große Stirn! Jeder Mann, mit dem ich jemals zusammen war, hat mir gesagt, ich solle sie operieren und Haarimplantate einsetzen lassen, damit meine Stirn nicht mehr so groß aussieht. Warum sind Männer eigentlich solche Idioten? Ich sage ja nur.“
Hier ist die Instagram-Nachricht von Britney Spears eingebunden:
Die „Toxic“-Interpretin, die zu den erfolgreichsten Popstars aller Zeiten zählt, ließ sich davon allerdings nicht verunsichern. In einem weiteren Beitrag stellte sie klar, dass sie sich über ihre Stirn keineswegs Sorgen mache: „PS: Ich rede Unsinn. Am Ende werden wir sowieso alle sterben!!!“ Britney war mit Jason Alexander, Kevin Federline und Sam Asghari verheiratet. Außerdem war sie einst mit Justin Timberlake liiert.
Kreativ auf Instagram
Seit dem Ende ihrer Vormundschaft scheint die 44-Jährige ein deutlich ruhigeres Leben zu führen. Ein Insider berichtete kürzlich gegenüber dem Magazin „Us Weekly“: „Ihre wichtigsten kreativen Ausdrucksmöglichkeiten sind Tanzen und Instagram. Sie steht auf, stellt ihr Stativ auf und beginnt, Videos von sich aufzunehmen, die sie anschließend postet. Es ist wie eine Therapie für sie.“
Neue Musik oder Auftritte scheinen hingegen keine Priorität zu haben. „Britneys Team hofft weiterhin, dass sie irgendwann wieder Lust bekommt, Musik zu machen und aufzutreten. Allerdings scheint das immer unwahrscheinlicher zu werden“, ergänzte der Insider. Ganz auf das Singen verzichte Britney dennoch nicht: Zu Hause, im Auto und gemeinsam mit ihrem Sohn Jayden singe die Chartstürmerin weiterhin.
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