Die „Toxic“-Interpretin, die zu den erfolgreichsten Popstars aller Zeiten zählt, ließ sich davon allerdings nicht verunsichern. In einem weiteren Beitrag stellte sie klar, dass sie sich über ihre Stirn keineswegs Sorgen mache: „PS: Ich rede Unsinn. Am Ende werden wir sowieso alle sterben!!!“ Britney war mit Jason Alexander, Kevin Federline und Sam Asghari verheiratet. Außerdem war sie einst mit Justin Timberlake liiert.