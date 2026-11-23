„Jetzt schlägst du 50 Mal die Rückhand genauso, wie ich es dir gezeigt habe. Nicht fest, sondern kontrolliert!“ Günter Bresnik ließ beim Besuch der „Krone“ in der Südstadt keine Ausreden gelten. Rund eine Stunde nahm sich der Ex-Coach von Dominic Thiem Zeit, um einer erlesenen Journalistenrunde eine Trainingsstunde zu geben und gleichzeitig seinen Sky-Podcast „Punkt für Punkt“ zu promoten.