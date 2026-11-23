Auch Glockenturm beschädigt

Besonders bitter: Auch der Glockenturm blieb von der Zerstörungswut nicht verschont. Dieser wurde beim Herunterreißen des Daches offenbar vom Dach gestoßen und beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zumindest die Glocke ist wieder aufgetaucht. Sie wurde hinter der Kapelle im Wald „entsorgt“.