Eine Kapelle ohne Dach, ein beschädigter Glockenturm und fassungslose Menschen: Ein besonders dreister Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Außerfern. Unbekannte Täter hatten es auf die Kupferabdeckung der Hubertuskapelle in Breitenwang abgesehen. Bei ihrer Beutejagd gingen sie derart rücksichtslos vor, dass auch Teile des sakralen Gebäudes beschädigt wurden.
In der Nacht auf Samstag schlugen die bislang unbekannten Täter zu. Ihr Ziel: das Kupferdach der abgelegenen Hubertuskapelle am Plansee. Doch statt das wertvolle Metall vorsichtig abzunehmen, gingen die Kriminellen offenbar mit brachialer Gewalt ans Werk. Sie rissen die gesamte Abdeckung herunter und hinterließen ein Bild der Verwüstung.
Auch Glockenturm beschädigt
Besonders bitter: Auch der Glockenturm blieb von der Zerstörungswut nicht verschont. Dieser wurde beim Herunterreißen des Daches offenbar vom Dach gestoßen und beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zumindest die Glocke ist wieder aufgetaucht. Sie wurde hinter der Kapelle im Wald „entsorgt“.
Wie die Täter das sperrige Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Fest steht allerdings, dass für eine solche Aktion wohl mehrere Personen notwendig gewesen sein dürften. Auch dürfte der Abbau nicht gerade lautlos über die Bühne gegangen sein.
Kriminelle schlugen schon einmal zu
Für zusätzlichen Ärger sorgt, dass die Kapelle offenbar nicht zum ersten Mal ins Visier von Dieben geraten ist. „Bereits vor einigen Jahren wurde dort eine geschnitzte Hubertus-Figur gestohlen“, weiß Künstler Herbert Blaas, der erst kürzlich das Altarbild in der Kapelle gemalen hat.
Auch im Internet sorgt der dreiste Coup für Entsetzen. „Muss man jetzt Christkindlmarkt und Kapellen mit Stacheldrahtzäunen schützen? Was ist nur aus unserer schönen Heimat geworden? Wie schön war es damals, als man noch keine Haustüre versperren musste“, lautet ein Kommentar auf Facebook.
Die Polizei ermittelt unterdessen weiter. Von den Tätern fehlt bislang aber jede Spur. Zurück bleiben eine beschädigte Kapelle und viele Menschen, die sich fragen, wie weit die Dreistigkeit mancher Krimineller noch gehen soll.
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