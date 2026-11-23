Heimtückisch gehandelt

Die Geschworenen erkannten einen versuchten Mord. Vier Jahre Haft lautete die Strafe dank einer außerordentlichen Strafmilderung. Denn: Eine solche ist nur möglich, wenn die Milderungsgründe die Erschwernisgründe überwiegen. Ein Faktor, der sich bei der Berufungsverhandlung am Montag auswirkte: „Im konkreten Fall war das Opfer nicht todkrank“, betonte die Vorsitzende des Drei-Richter-Senats vom Oberlandesgericht. Die 86-Jährige habe es nicht wahrhaben wollen, dass die Tochter in ein Heim komme und habe deshalb aus Heimtücke agiert. Zudem erkannte der Senat ein „Ausnützen des Vertrauensverhältnisses“ – ein weiterer Erschwernisgrund.