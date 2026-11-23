Eine 86 Jahre alte Salzburgerin, selbst ein Pflegefall, wollte sich und ihre schwer beeinträchtigte Tochter töten. Mit Schlaftabletten. Beide überlebten. Beim Prozess im August erkannten die Geschworenen einen versuchten Mord. Damals lautete die Strafe: vier Jahre Haft. Das änderte sich beim Berufungsprozess am Montag ...
Es war ein außergewöhnlicher Kriminalfall: Eine Mutter, die sich und ihre eigene Tochter (60) töten wollte. Weil sie selbst Pflege brauche und es nicht zulassen wollte, dass ihre von Geburt an einer Entwicklungsstörung leidende Tochter in ein Pflegeheim komme. Jeweils 15 Halcion-Tabletten mischte die 86-Jährige in der Nacht auf den 25. Oktober 2025 mit Saft, übergab es der Tochter und trank auch selbst von dem Getränk.
Opfer wusste nicht, was Tod bedeutet
Beide überlebten „durch Glück und die rasche Hilfe durch den Ehegatten“, erklärte die Staatsanwältin damals beim Prozess Ende August 2026. Eine wesentliche Frage stellte die Vorsitzende bei der Verhandlung: „Weiß die Tochter, was Tod bedeutet?“ Das verneinte die Mutter.
Heimtückisch gehandelt
Die Geschworenen erkannten einen versuchten Mord. Vier Jahre Haft lautete die Strafe dank einer außerordentlichen Strafmilderung. Denn: Eine solche ist nur möglich, wenn die Milderungsgründe die Erschwernisgründe überwiegen. Ein Faktor, der sich bei der Berufungsverhandlung am Montag auswirkte: „Im konkreten Fall war das Opfer nicht todkrank“, betonte die Vorsitzende des Drei-Richter-Senats vom Oberlandesgericht. Die 86-Jährige habe es nicht wahrhaben wollen, dass die Tochter in ein Heim komme und habe deshalb aus Heimtücke agiert. Zudem erkannte der Senat ein „Ausnützen des Vertrauensverhältnisses“ – ein weiterer Erschwernisgrund.
Deshalb fiel die Möglichkeit einer Strafmilderung weg. Die Freiheitsstrafe erhöhte sich von vier auf zehn Jahre Haft – die im Strafgesetzbuch verankerte Mindeststrafe bei einem versuchten Mord.
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