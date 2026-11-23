Banken stuften KI-Agenten inzwischen wie menschliche Beschäftigte ein, hieß es weiter. Die Programme hätten nur noch Zugriff auf diejenigen Systeme und Daten, die sie für ihre jeweilige Aufgabe benötigten. Gleichzeitig stellten die Institute sicher, dass KI-Agenten keinen Zugriff auf Passwörter und andere sicherheitsrelevante Informationen erhielten. Viele hätten bereits vor dem Hugging-Face-Vorfall solche Beschränkungen eingeführt. Sie seien in den vergangenen Monaten jedoch verschärft worden.