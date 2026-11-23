Gute Nachrichten aus Dortmund! ÖFB-Legionär Carney Chukwuemeka ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung ins Mannschaftstraining des BVB zurückgekehrt. Ist er sogar schon eine Option für das wichtige Champions-League-Duell gegen Arsenal am Dienstag (ab 21 Uhr live im sportkrone.at-Liveticker)?
Aufgrund seiner Muskelverletzung im Oberschenkel war Chukwuemeka zuletzt nicht nur im ÖFB-Team ausgefallen. Nun allerdings steht er BVB-Trainer Niko Kovac wieder zur Verfügung, denn der 23-Jährige hat am Montagmittag das Abschlusstraining vor dem Duell gegen Arsenal mitgemacht.
Ob er schon bereit für einen Einsatz in der Champions League ist, wird sich erst am mit Bekanntgabe des Spieltagskaders zeigen – allerdings ist die Rückkehr ins Teamtraining bereits ein wichtiges Signal. Marcel Sabitzer unterdessen, ist mit Sicherheit bereit für den Kracher gegen den englischen Meister!
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