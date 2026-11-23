Polizei öffnete Türe
D: Gasleck in Wohnung? Drei Kinder tot aufgefunden
Eine Familie, drei tote Kinder und ein möglicher Gasaustritt: In der deutschen Stadt Kehl hat sich am Montag eine schreckliche Tragödie ereignet. Einsatzkräfte fanden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses fünf leblose Menschen. Was genau zu dem Drama führte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Bei den Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um einen Vater, drei seiner Kinder und eine weitere Angehörige. Zwei weitere Kinder mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.
Möglicher Gasaustritt als Ursache
Auslöser des Einsatzes war offenbar, dass die Kinder am Montagmorgen nicht in der Schule erschienen waren. Als gegen 11.30 Uhr niemand auf das Läuten an der Wohnungstür reagierte, wurde die Polizei verständigt.
Doch schon beim Eintreffen der ersten Helfer gab es einen gefährlichen Verdacht. In der Wohnung könnte Gas ausgetreten sein. Wegen der möglichen Belastung konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht hinein und alarmierten die Feuerwehr.
Schließlich betraten speziell ausgerüstete Beamte des Kriminaldauerdienstes die Wohnung. Dort machten sie die schreckliche Entdeckung.
Auch ein Polizist und eine Zeugin wurden durch das Gas leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden betreut.
Technischer Defekt oder Straftat?
Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks laufen. Die Polizei prüft, ob ein technischer Defekt für den möglichen Gasaustritt verantwortlich war oder ob eine Straftat dahinterstecken könnte.
Nach Informationen der deutschen „Bild“ soll es sich bei dem Vorfall allerdings nicht um ein Verbrechen handeln. Eine abschließende Klärung der Hintergründe steht noch aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.