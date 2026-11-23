Knapp neun Monate nach ihrer Gründung sieht sich die rechtspopulistische Partei Futuro Nazionale (Nationale Zukunft) mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert. Es geht um die Frage, ob es sich um eine verfassungsfeindliche faschistische Partei handelt. Unterdessen sorgt Parteichef Roberto Vannacci mit seinem jüngsten Buch erneut für gehörigen Wirbel.
Bereits das Titelbild des Werks „Remigrazione: manuale di sopravvivenza“ (Remigration: Überlebenshandbuch) sorgt für Diskussionen: Es zeigt die Büste einer antiken Statue aus weißem Marmor, deren Gesicht von einem schwarzen Schleier, der wie ein Niqab aussieht, bedeckt ist (siehe X-Posting unten). Nur die Augen bleiben sichtbar. Auf der Abbildung sind zudem arabische Schriftzeichen und Symbole zu sehen.
„Das ist kein Rassismus, das ist Verteidigung“
In der Buchbeschreibung wird die „Remigration“ als notwendige Verteidigung der nationalen Identität und der westlichen Zivilisation dargestellt. Eine Gesellschaft, die sich zunehmend auflöse, und eine politische Klasse, die Ausländer gegenüber den eigenen Bürgern bevorzuge, hätten einen Teil des Landes zum Widerstand bewegt, heißt es darin. „Das ist kein Rassismus, keine Fremdenfeindlichkeit und kein Hass. Es ist Verteidigung“, lautet die Botschaft der Präsentation.
„Remigration“ sei keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit, heißt es weiter. „Auf dem Spiel steht unsere Zivilisation. Es geht um unser Überleben. Es geht um unser Leben.“ Das Buch richte sich an alle, „die unser wunderbares Vaterland nicht dem Fremden überlassen wollen“. Vannacci kündigt darin an: „Heute ist die Remigration mehr als eine Hoffnung: Wir werden sie zur Wirklichkeit machen.“
Vannacci war 2023 wegen seines umstrittenen Essays „Il mondo al contrario“ („Die verkehrte Welt“), das in mehrere Sprachen übersetzt wurde, vom Heeresdienst suspendiert worden. Er bestreitet darin den Klimawandel und behauptet, Minderheiten hätten eine „Diktatur“ errichtet. Auch sei der Feminismus schuld an Abtreibungen und Scheidungen. In seinem Buch propagierte er „traditionelle italienische Werte“, attackierte dabei die LGBTQ-Bewegung und Migranten.
Partei bereitet auch Meloni Kopfzerbrechen
Futuro Nazionale wurde im Februar von Vannacci gegründet. Sie vertritt nationalkonservative Positionen, fordert eine restriktive Migrationspolitik und betont die Bewahrung traditioneller italienischer Werte und der nationalen Identität. Gesellschaftspolitisch wendet sie sich gegen Genderpolitik und das, was sie als Woke-Kultur bezeichnet. Zudem fordert sie eine stärkere nationale Souveränität gegenüber der Europäischen Union. Laut Umfragen könnte die Partei bei den im kommenden Jahr geplanten Parlamentswahlen in Italien auf sieben Prozent der Stimmen kommen und mit der rechten Regierungspartei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni konkurrieren.
Neugründung der faschistischen Mussolini-Partei?
Wenn die Justiz dem Vorhaben nicht vorher einen Riegel vorschiebt. Nach einer Anzeige einer Gewerkschaft von Militärangehörigen geht die Staatsanwaltschaft dem Verdacht nach, die Partei könnte gegen das Gesetz zum Verbot der Neugründung der faschistischen Partei Mussolinis verstoßen haben. Wie die Zeitung „La Repubblica“ online berichtete, fordert die Gewerkschaft eine Untersuchung der Frage, ob Futuro Nazionale den „antidemokratischen ideologischen Kern und die Kampfmethoden“ des Faschismus nachahme. Vannaccis Anwalt wies die Vorwürfe zurück. Sein Mandant und dessen Partei hätten volles Vertrauen in die Justiz. Die Vorwürfe seien haltlos, sagte Anwalt Giorgio Carta.
Futuro Nazionale übe ihre politische Tätigkeit im Einklang mit der Verfassung und den demokratischen Regeln aus, so der Anwalt. „Jede Anschuldigung, die vor mehr als 80 Jahren aufgelöste faschistische Partei neu zu gründen, wird entschieden zurückgewiesen“, erklärte der Anwalt.
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