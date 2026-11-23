„Remigration“ sei keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit, heißt es weiter. „Auf dem Spiel steht unsere Zivilisation. Es geht um unser Überleben. Es geht um unser Leben.“ Das Buch richte sich an alle, „die unser wunderbares Vaterland nicht dem Fremden überlassen wollen“. Vannacci kündigt darin an: „Heute ist die Remigration mehr als eine Hoffnung: Wir werden sie zur Wirklichkeit machen.“

Vannacci war 2023 wegen seines umstrittenen Essays „Il mondo al contrario“ („Die verkehrte Welt“), das in mehrere Sprachen übersetzt wurde, vom Heeresdienst suspendiert worden. Er bestreitet darin den Klimawandel und behauptet, Minderheiten hätten eine „Diktatur“ errichtet. Auch sei der Feminismus schuld an Abtreibungen und Scheidungen. In seinem Buch propagierte er „traditionelle italienische Werte“, attackierte dabei die LGBTQ-Bewegung und Migranten.