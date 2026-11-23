Zwei Mark Carneys und ein Donald Trump auf einer Bühne – diese ungewöhnliche Besetzung sorgte in Ottawa für zahlreiche Lacher. Beim traditionellen Dinner der kanadischen Parlamentspresse holte Premierminister Mark Carney einen Trump-Doppelgänger auf die Bühne. Der Komiker nutzte die Gelegenheit, um den US-Präsidenten ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Doch auch Carney selbst teilte kräftig aus.
Zunächst drückte der Premier scherzhaft den „Notfall-Knopf für Comedy“. Daraufhin erschien Komiker Mark McKinney als Parodie des Regierungschefs. Wenig später gesellte sich Mark Critch als Donald Trump dazu. Mit oranger Schminke und blonder Frisur nahm er die Eigenheiten des US-Präsidenten aufs Korn.
Dabei durften auch Anspielungen auf Trumps wiederholte Kommentare über den Körperbau anderer Männer nicht fehlen. Mit einem Seitenhieb auf die kanadische Erfolgsserie „Heated Rivalry“, in der sich alles um die Romanze zweier Eishockeyspieler dreht, scherzte der Imitator über deren Hinterteile.
Ein Imitator nahm Trump ordentlich aufs Korn:
Trumps Provokationen auf kanadisch aufgearbeitet
Auch die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Ottawa waren Thema. Trump wolle mit Carney einen „unglaublichen Deal“ abschließen, ließ Critch seinen Doppelgänger verkünden. „Ich nenne ihn Mark und nicht Gouverneur Carney, wenn er direkt vor mir steht, weil ich ein Feigling bin.“ Damit spielte er auf Trumps wiederholte Provokation an, Kanada solle zum 51. Bundesstaat der USA werden. Den Grund, warum ein solcher Deal schwierig werden könnte, lieferte der falsche Trump gleich selbst: „Es gibt nur eine Sache, die im Weg steht: ich selbst, weil ich verrückt bin.“
Auch Carney ließ sich nicht lumpen
Der echte Premierminister ließ sich ebenfalls nicht lumpen. „Das ist ein schwieriges Publikum. Und ich war schon im Oval Office. Allein. Mit seinem neuen Innenausstatter“, scherzte Carney. Eine Anspielung auf die auffällige Neugestaltung von Trumps Präsidentenbüro mit goldenen Verzierungen und üppiger Dekoration.
Auch die Personalprobleme im Weißen Haus bekamen ihr Fett weg. Der Trump-Imitator erklärte, er brauche einen neuen Pressesprecher und sei deshalb genau am richtigen Ort – schließlich sei hier die Presse versammelt. Hintergrund des Witzes war der kurze Abgang der jüngsten Pressesprecherin Katie Zacharia, die ihren Posten bereits nach fünf Tagen wieder verlassen hatte.
Doch nicht nur Trump musste an diesem Abend einstecken. Auch der konservative Oppositionsführer Pierre Poilievre nahm Carney aufs Korn. Er scherzte über dessen angeblich kontrollierenden Führungsstil und meinte, der Premier stehle ihm ständig seine Ideen. Zum Abschluss brachte Poilievre einen Sack voller Geld auf die Bühne und tat so, als würde er Journalisten damit bezahlen. Damit spielte er auf die staatliche Förderung von Medien durch die liberale Regierung an.
Auch Carney selbst sparte nicht mit Scherzen:
Politisches „Roasting“ hat Tradition
Einen weiteren Seitenhieb auf Carney lieferte Generalgouverneurin Louise Arbour. „Kennt ihr den Unterschied zwischen Gott und Mark Carney? Gott ist überall, und Mark Carney ist überall außer in Ottawa, wo er eigentlich sein sollte“, scherzte sie mit Blick auf die zahlreichen Auslandsreisen des Premiers.
Das jährliche Dinner der Parlamentarischen Pressegalerie ist eine kanadische Variante des politischen „Roastings“, bei dem Politiker und Journalisten einander mit humorvollen Seitenhieben begegnen.
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