Trumps Provokationen auf kanadisch aufgearbeitet

Auch die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Ottawa waren Thema. Trump wolle mit Carney einen „unglaublichen Deal“ abschließen, ließ Critch seinen Doppelgänger verkünden. „Ich nenne ihn Mark und nicht Gouverneur Carney, wenn er direkt vor mir steht, weil ich ein Feigling bin.“ Damit spielte er auf Trumps wiederholte Provokation an, Kanada solle zum 51. Bundesstaat der USA werden. Den Grund, warum ein solcher Deal schwierig werden könnte, lieferte der falsche Trump gleich selbst: „Es gibt nur eine Sache, die im Weg steht: ich selbst, weil ich verrückt bin.“