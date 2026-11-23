Am Montag ist der Kupferpreis erstmals seit März auf unter 12.000 US-Dollar (umgerechnet 10.920 Euro) für eine Tonne gesunken. Dazu hat unter anderem die Sorge vor einem Ende des KI-Booms beigetragen, die die Nachfrage reduziert hat. Der Goldpreis ist unterdessen im asiatischen Handel um 1,2 Prozent teurer geworden.
Bereits in den vergangenen Wochen war der Kurs von Kupfer um etwa neun Prozent eingebrochen. Seit Beginn des Monats geht es mit dem Preis für das Metall kräftig nach unten. Der Rohstoff hat sich um etwa 15 Prozent verbilligt. Dazu hat auch der Wahlsieg der Demokratinnen und Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA beigetragen. Die Niederlage der Partei von US-Präsident Donald Trump schürte an den Finanzmärkten nämlich die Sorge, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur mit neuen Rechenzentren und den damit verbundenen Stromleitungen strenger kontrolliert wird.
Kupfer wird unter anderem in Kabeln für Stromnetze verwendet. In den Sommermonaten war es bei Anlegerinnen und Anlegern noch stark gefragt. Der KI-Boom und die Aussicht auf US-Importzölle hatten die Notierung im September auf ein Rekordhoch von fast 15.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 13.649 Euro) pro Tonne getrieben.
Nachfrage nach Gold in China und Indien gestiegen
Der Goldpreis hat sich am Montag hingegen im asiatischen Frühhandel von seinem 14-Monats-Tief erholt. Die Feinunze verteuerte sich bis 1.48 Uhr MEZ um 1,2 Prozent auf 3576,10 US-Dollar (umgerechnet etwa 3254 Euro) je Feinunze (ungefähr 31,1 Gramm). Am Freitag hatte sie den tiefsten Stand seit September 2025 erreicht.
In Indien und China hatte die Nachfrage nach physischem Gold in der vergangenen Woche bei fallenden Preisen angezogen. Indische Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger strömten in die Geschäfte. Auch chinesische Anlegerinnen und Anleger sahen eine Kaufgelegenheit. Silber verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 42,11 US-Dollar (umgerechnet 38,32 Euro) pro Feinunze, Platin legte um 1,4 Prozent auf 1316,97 US-Dollar (umgerechnet 1198,33 Euro) zu und Palladium um 1,3 Prozent auf 904,15 US-Dollar (umgerechnet 822,70 Euro).
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