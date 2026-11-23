Bereits in den vergangenen Wochen war der Kurs von Kupfer um etwa neun Prozent eingebrochen. Seit Beginn des Monats geht es mit dem Preis für das Metall kräftig nach unten. Der Rohstoff hat sich um etwa 15 Prozent verbilligt. Dazu hat auch der Wahlsieg der Demokratinnen und Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA beigetragen. Die Niederlage der Partei von US-Präsident Donald Trump schürte an den Finanzmärkten nämlich die Sorge, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur mit neuen Rechenzentren und den damit verbundenen Stromleitungen strenger kontrolliert wird.