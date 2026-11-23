Abenteuerliche Anreise

Schmalzl erzählt: „Die Anreise war etwas abenteuerlich. Da der Flughafen in Neapel gesperrt ist, flogen wir nach Rom und fuhren dann noch fast drei Stunden mit dem Auto. Aber das hat sich ausgezahlt. Das Turnier war genial, Gyuri Garics hat das perfekt gemacht. Es war großartig, die besten Spieler der Welt zu sehen.“ Der 30-Jährige sagte weiters: „Freitag Abend gab es auch ein feines Dinner für alle, Sky Italia war am Wochenende auch da. Es war schon besonders, diese Atmosphäre zu erleben.“