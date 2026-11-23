Organisator Gyuri Garics brachte am Wochenende viele ehemalige Fußballer nach Neapel. Darunter waren auch bekannte Namen wie Luca Toni, Fernando Llorente und Ex-Arsenal-Star Mathieu Debuchy, der beim 5. Padbol Nations Cup für Frankreich spielte. Toni und Llorente spielten im Rahmenprogramm Padbol und Padel. Österreich war mit einem früheren Ried-Kicker vertreten.
„2006 führte mich der Fußball vom SK Rapid Wien zum großen SSC Neapel. 20 Jahre später kehrte ich nun zurück, um den 5. Padbol Nations Cup zu organisieren. Das waren schon besondere Gefühle“, sagte Ex-Fußball-Profi Gyuri Garics, der nun erfolgreicher Geschäftsmann ist.
Aus dem Prater nach Neapel
Und der 42-Jährige zauberte ein Mega-Event aus dem Hut. Viele frühere von Luca Toni (siehe Video oben) und Fernando Llorente angeführte Ex-Fußball-Profis waren im Rahmenprogramm dabei. Ex-Arsenal-Star Mathieu Debuchy spielte für Frankreich aktiv mit. Für Österreich waren bei dem 2008 in Argentinien erfundenen Fußballkäfig-Trendsport Klaus Schmalzl, der einst bei der SV Ried kickte, und Martin Schlosser dabei. Beide spielen für Padbol Prater Wien, Österreichs erstem Padbol-Verein.
Abenteuerliche Anreise
Schmalzl erzählt: „Die Anreise war etwas abenteuerlich. Da der Flughafen in Neapel gesperrt ist, flogen wir nach Rom und fuhren dann noch fast drei Stunden mit dem Auto. Aber das hat sich ausgezahlt. Das Turnier war genial, Gyuri Garics hat das perfekt gemacht. Es war großartig, die besten Spieler der Welt zu sehen.“ Der 30-Jährige sagte weiters: „Freitag Abend gab es auch ein feines Dinner für alle, Sky Italia war am Wochenende auch da. Es war schon besonders, diese Atmosphäre zu erleben.“
„Luca Toni bewegt sich wie unser Toni“
Am Ende belegte Österreich Platz zwölf. Den Titel holte im Finale Rumänien gegen Spanien. Heinz Palme, Präsident von Padbol Austria, lächelte: „Es war ein sehr lässiges Wochenende. Kompliment an Gyuri. Und Luca Toni bewegt sich mittlerweile teilweise wie unser Toni, also Toni Polster.“
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