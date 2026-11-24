Jahrzehntelang hat er sich der Mathematik verschrieben, gilt als einer der herausragenden Köpfe seines Fachs und wurde dafür mit der prestigeträchtigen Fields-Medaille ausgezeichnet. Doch ausgerechnet Richard Borcherds zieht nun eine ernüchternde Bilanz seiner eigenen Fähigkeiten. Die künstliche Intelligenz sei ihm mittlerweile in praktisch allem überlegen, erklärt der Mathematiker. Und seine Prognose für die Zukunft der menschlichen Forschung fällt noch drastischer aus.
„Die KI ist bereits in allem besser als ich. Sie ist besser in der Forschung. Sie ist besser im Unterrichten. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es keinen Grund, mich zu beschäftigen“, sagt Borcherds in einem ausführlichen Podcast-Gespräch, das Anfang November veröffentlicht wurde. Der Mathematik-Professor an der University of California in Berkeley erhielt 1998 die Fields-Medaille, eine der höchsten Auszeichnungen seines Fachgebiets.
„Glaube nicht, dass das noch sehr lange so bleiben wird“
Ganz geschlagen sieht er sich allerdings noch nicht. „Es gibt derzeit Dinge, die ich noch besser kann als die KI. Aber ich glaube nicht, dass das noch sehr lange so bleiben wird“, räumt er ein. Besonders bemerkenswert ist dabei seine emotionale Reaktion auf die Entwicklung. „Es ist schon ein wenig beunruhigend, sich bewusst zu werden, dass ich mein ganzes Leben damit verbracht habe, hart etwas zu trainieren, worin die KI mittlerweile besser ist.“
Die pikantesten Sager des Mathematik-Genies machen in den sozialen Netzwerken die Runde:
Die Tragweite der Entwicklung ist „enorm“
Trotz dieser persönlichen Erkenntnis wirkt Borcherds erstaunlich gelassen. Dass Maschinen inzwischen besser rechnen und forschen können als er selbst, betrachtet er nicht als persönliche Katastrophe. Schließlich habe es auch unter Menschen schon immer zahlreiche Mathematiker gegeben, die ihm überlegen gewesen seien.
„Und jetzt gibt es eben statt n Personen, die besser sind als ich, n plus eins. Was ist daran so schlimm?“, beschreibt er seine Sichtweise. Die Tragweite der Entwicklung hält er dennoch für enorm. „Das ist tatsächlich das größte Ereignis, das es in der Mathematik je gegeben hat“, sagt Borcherds. Plötzlich seien mehrere Hundert bedeutende mathematische Probleme gelöst worden.
Aus völligem Unsinn werden bahnbrechende Ergebnisse
Wie rasant der Fortschritt verlaufen sei, zeige ein Blick auf die jüngere Vergangenheit. Noch vor wenigen Jahren habe KI in der Mathematik eher für Unterhaltung gesorgt. Sie habe zwar überzeugend aussehende Ergebnisse produziert, die sich bei genauerem Hinsehen aber als völliger Unsinn herausgestellt hätten.
Das habe sich grundlegend geändert. Besonders seit dem Sommer 2026 sei die Entwicklung regelrecht explodiert. Die KI habe sich von einem Niveau mittelmäßiger Studenten zu jenem der besten Mathematiker der Welt entwickelt und löse inzwischen systematisch anspruchsvolle mathematische Vermutungen.
Menschliche Mathematiker bald überflüssig?
Vor allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs könnte das weitreichende Folgen haben. Bereits im Oktober warnte Borcherds in einem Interview mit der Studentenzeitung „Daily Californian“, dass menschliche Mathematiker bei gleichbleibendem Entwicklungstempo bald überflüssig werden könnten.
„Wenn sich die KI im derzeitigen Tempo weiterentwickelt, wird es in einigen Jahren nichts mehr geben, was menschliche Mathematiker nicht besser von einer KI erledigen lassen könnten“, lautet seine Einschätzung. Auch die mathematische Forschung durch Menschen könnte damit überflüssig werden.
Studenten verlieren die Perspektive
Besonders schwierig sei die Situation für jene, die gerade erst ein Mathematikstudium oder eine wissenschaftliche Laufbahn beginnen. „Wenn man als Student oder Doktorand in Mathematik anfängt, ist es wahrscheinlich, dass die KI einem auf diesem Gebiet immer überlegen sein wird“, sagt Borcherds.
Die Auswirkungen seien bereits spürbar. Viele Nachwuchswissenschaftler würden sich Sorgen machen, einige würden sogar ihr Studium abbrechen. Borcherds zufolge sei ihnen längst bewusst geworden, welche Konsequenzen die Entwicklung für ihre berufliche Zukunft haben könnte.
KI erklärt geduldiger als der Professor
Auch seinen eigenen Lehralltag hat die künstliche Intelligenz bereits verändert. Hausaufgaben bewertet Borcherds mittlerweile nur noch danach, ob sie abgegeben wurden – und nicht mehr danach, ob die Lösungen richtig sind. Der Grund: Die KI könne die entsprechenden Aufgaben ohnehin perfekt lösen.
Beim Erklären sieht er die Maschine ebenfalls im Vorteil. Sie sei geduldiger und könne Inhalte besser vermitteln als er selbst.
Eine Einschränkung sieht Fields-Medaillist noch
Was er jungen Menschen angesichts dieser Entwicklung raten soll, weiß der Mathematiker nach eigener Aussage nicht. Er habe sogar ChatGPT selbst genau diese Frage gestellt. Doch auch die KI habe keine Ahnung gehabt, wie sich die Zukunft entwickeln werde.
Eine Einschränkung sieht Borcherds allerdings noch: Beim eigenständigen Entwickeln völlig neuer mathematischer Theorien sei die künstliche Intelligenz weiterhin schwach. Ob das eine dauerhafte Grenze bleibt, ist angesichts des rasanten Fortschritts allerdings offen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.