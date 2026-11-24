„Glaube nicht, dass das noch sehr lange so bleiben wird“

Ganz geschlagen sieht er sich allerdings noch nicht. „Es gibt derzeit Dinge, die ich noch besser kann als die KI. Aber ich glaube nicht, dass das noch sehr lange so bleiben wird“, räumt er ein. Besonders bemerkenswert ist dabei seine emotionale Reaktion auf die Entwicklung. „Es ist schon ein wenig beunruhigend, sich bewusst zu werden, dass ich mein ganzes Leben damit verbracht habe, hart etwas zu trainieren, worin die KI mittlerweile besser ist.“