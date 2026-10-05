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Brustkrebs-Diagnose mit 41: Mein Tagebuch

Patientenberichte
05.10.2026 17:00
Die rosa Schleife zeigt Solidarität mit Brustkrebs-Patientinnen wie mir.
Die rosa Schleife zeigt Solidarität mit Brustkrebs-Patientinnen wie mir.(Bild: SewcreamStudio - stock.adobe.com)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Der Brustkrebsmonat Oktober soll Anlass dazu geben, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung der Erkrankung in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Genau das möchte ich mit dieser Serie tun – indem ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, meine ganz persönliche Geschichte erzähle!

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Ich möchte nicht, dass der Krebs für immer in aller Öffentlichkeit an meinem Namen klebt. Zu viel hat er mir bereits jetzt genommen und abverlangt. Daher schreibe ich unter einem Pseudonym über die Höhen und Tiefen meiner Diagnose und einige Aspekte aus Patientinnen-Perspektive, die wie ich finde, oft vergessen werden.

Der Krebs hat weitreichende Folgen
Zum Beispiel, dass nicht alle Einflüsse von außen willkommen sind und man sich gegen ungebetene Ratschläge, Mitleidsbekundungen und unpassende Vergleiche zur Wehr setzen darf. Oder die Tatsache, dass eine Krebserkrankung große und lebenslange soziale Auswirkungen hat. Familien zerbrechen daran, Existenzen sind bedroht.

Und wer spricht schon gerne offen über die eigene Hilfslosigkeit, das Ausgeliefertsein, den Verlust der Autonomie über Lebensführung und Körper? Wer mag an Rückfälle und Metastasen denken, wenn diese den Palliativstatus bedeuten und leider immer noch viel zu viele Frauen treffen, oft Jahrzehnte nach der Ersterkrankung? Ich habe mich diesen Themen aus meiner ganz persönlichen Sicht gewidmet.

Eva (Eine von acht)

Lesen Sie hier das Brustkrebs-Tagebuch einer Patientin:
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