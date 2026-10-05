Brustkrebs-Diagnose mit 41: Mein Tagebuch

Ich möchte nicht, dass der Krebs für immer in aller Öffentlichkeit an meinem Namen klebt. Zu viel hat er mir bereits jetzt genommen und abverlangt. Daher schreibe ich unter einem Pseudonym über die Höhen und Tiefen meiner Diagnose und einige Aspekte aus Patientinnen-Perspektive, die wie ich finde, oft vergessen werden.