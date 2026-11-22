Ried darf darauf bauen, dass die Mannschaft offensiv eine Bank ist und in jeder Runde zumindest einmal getroffen hat. 21 Toren stehen aber auch 22 Gegentreffer gegenüber. Die Wolfsberger haben erst achtmal ins gegnerische Netz geschossen. Die Offensivflaute soll künftig der neu verpflichtete Jack Lahne beheben, der ehemalige Lustenau-Stürmer fällt aufgrund einer Muskelverletzung aber vorerst aus. Trainer Manfred Schmid setzte in der Länderspielpause auf Teambuilding-Maßnahmen und viele Gespräche. „Von meiner Mannschaft erwarte ich keine Wunderdinge. Ich fordere Mentalität, Einsatzbereitschaft und eine Mannschaft, die gemeinsam arbeitet und füreinander kämpft“, sagte Schmid.