13. Spieltag in der heimischen Fußball-Bundesliga. Schlusslicht WAC empfängt die SV Ried. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die SV Ried plant den nächsten Schritt Richtung Meistergruppe. Beim Schlusslicht aus dem Lavanttal zählen für die Innviertler nur die drei Punkte. Der erste Saisonvergleich ging mit einem 4:1 klar an die Oberösterreicher. Trainer Mario Despotovic sprach dennoch von einer „schwierigen Auswärtsaufgabe“ und warnte eindringlich vor dem Gegner: „Der aktuelle Tabellenplatz spiegelt die Qualität der Mannschaft nicht vollständig wider.“ Mit einem Heimsieg könnte der WAC der Austria die Rote Laterne übergeben.
Ried darf darauf bauen, dass die Mannschaft offensiv eine Bank ist und in jeder Runde zumindest einmal getroffen hat. 21 Toren stehen aber auch 22 Gegentreffer gegenüber. Die Wolfsberger haben erst achtmal ins gegnerische Netz geschossen. Die Offensivflaute soll künftig der neu verpflichtete Jack Lahne beheben, der ehemalige Lustenau-Stürmer fällt aufgrund einer Muskelverletzung aber vorerst aus. Trainer Manfred Schmid setzte in der Länderspielpause auf Teambuilding-Maßnahmen und viele Gespräche. „Von meiner Mannschaft erwarte ich keine Wunderdinge. Ich fordere Mentalität, Einsatzbereitschaft und eine Mannschaft, die gemeinsam arbeitet und füreinander kämpft“, sagte Schmid.
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