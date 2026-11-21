In der neuen Disney+ Serie „Vienna Game“ steht beim Wiener Kongress Champagner auf dem Tisch, politische Gegner landen im Bett und Europas Zukunft steht auf dem Spiel. Sasa Schwarzjirg spielt mit den Stars der Serie ganz eigene Spielchen: „Wien oder Wahnsinn?“ Hätten Sie die Antworten gewusst?