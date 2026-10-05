Plötzlich ausgeliefert und auf Hilfe angewiesen

Brustkrebs bedroht nicht nur die Gesundheit der Betroffenen, sondern hat auch eine Reihe sozialer Auswirkungen. Partnerschaften leiden, das Einkommen kann wegbrechen und man verliert seine Autonomie. Vieles davon traf auch mich – anlässlich des „Pinktobers“ erzähle ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, davon.
Es beginnt damit, dass dein Körper dir irgendwie nicht mehr gehört. Ich musste insgesamt vier Biopsien der Brust über mich ergehen lassen. Nach einer davon musste ein Pfleger meinen Busen über eine halbe Stunde fest zusammendrücken, da eine starke Blutung aufgetreten war – wohl für uns beide fühlten sich die Sekunden wie Stunden an... Ständig nackt sein vor fremden Menschen, ständig an intimer Stelle berührt werden. Unzählige Nadeln, Drähte, Markierungen. Zwei Operationen unter Vollnarkose, jetzt Chemotherapie.
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