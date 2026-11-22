Hannah Wiegele wurde nach dem überraschenden sechsten Rang Zwölfte. Diese hatte den ersten Durchgang bei teilweise sehr wechselnden Windbedingungen mit einem 113,5-m-Satz verpatzt, mit 135 Metern im Finale war sie dann zweitweiteste Springerin und schob sich von Rang 25 auf zwölf. Wiegele bezeichnete ihr Wochenende als „sehr cool“. „Gestern hab ich überhaupt nicht damit gerechnet, heute war der zweite (Durchgang, Anm.) cool.“ Sie müsse nun schauen, dass sie entspannt und mit so wenigen Erwartungen wie möglich in den Wettkampf gehe.