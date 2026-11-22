Die Norwegerinnen sind beim Skisprung-Weltcupauftakt in Lillehammer eine Klasse für sich gewesen. Nach deren erstem Fünffachsieg am Vortag gab es am Sonntag durch Anna Odine Ström, Vortagesgewinnerin Eirin Maria Kvandal und Gyda Westvold Hansen einen Triplesieg. Lisa Fettner landete als Elfte knapp außerhalb der Top Ten, unmittelbar hinter der erneut enttäuschenden Gesamt-Weltcupsiegerin Nika Prevc.
Hannah Wiegele wurde nach dem überraschenden sechsten Rang Zwölfte. Diese hatte den ersten Durchgang bei teilweise sehr wechselnden Windbedingungen mit einem 113,5-m-Satz verpatzt, mit 135 Metern im Finale war sie dann zweitweiteste Springerin und schob sich von Rang 25 auf zwölf. Wiegele bezeichnete ihr Wochenende als „sehr cool“. „Gestern hab ich überhaupt nicht damit gerechnet, heute war der zweite (Durchgang, Anm.) cool.“ Sie müsse nun schauen, dass sie entspannt und mit so wenigen Erwartungen wie möglich in den Wettkampf gehe.
Auch Fettner steigerte sich vom 23. Platz um acht Meter auf 126,5 m und wurde so noch zur besten Österreicherin. „Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich dabei war mit dem 40. Platz in der Quali. Ich hab mich noch ein bisserl steigern können. Bei Aufwind tue ich mir noch echt schwer“, gestand sie. Das Team freut sich nun auf den ersten von vier Heim-Weltcups kommendes Wochenende in Hinzenbach. Julia Mühlbacher wurde als dritte ÖSV-Athletin 19.
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