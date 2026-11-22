Wer die bewegende Lebensgeschichte von Nik P. kennt, hört sein neues Weihnachtsalbum mit Gänsehaut – wohl auch der einen oder anderen Träne der Rührung. Es ist ein schmerzhafter Blick zurück in jene Kindheit, in der der junge Nikolaus am eigenen Leib erfahren musste, wie eng Weihnachtsfreude und tiefe Trauer beieinanderliegen.