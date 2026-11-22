Wer für hochwertige Antiquitäten und erlesene Kunst brennt, kommt an Roberto Seger nicht vorbei. Im zarten Alter von 12 Jahren hat ihn sein Vater unheilbar mit dem. . . nennen wir es salopp „Virus antiquus“ infiziert – „die Freude an schönen Dingen und das Jagdfieber bei der Suche nach ihnen“, hat der 52-jährige Maria Saaler ungefiltert an seine Tochter weitergegeben.