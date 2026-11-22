Salzburgs Frauen haben die Herbstsaison in der Bundesliga hinter sich gebracht. Mit sechs Siegen, einem Remis sowie sechs Niederlagen steht eine ausgeglichene Bilanz zu Buche. Das Fazit bei Trainer und Frauenboss fällt jedenfalls positiv aus. In einem Punkt soll es im kommenden Jahr jedoch besser laufen.
Als Viertplatzierte gehen die Salzburgerinnen in der Frauen-Bundesliga in die Winterpause. Es war ein Herbst, der für die Bullen sehr abwechslungsreich war und so einiges zu bieten hatte:
Guter Start: Mit zwei 2:0-Erfolgen gelang der Auftakt in die neue Saison.
Nichts zu holen gegen Top-Teams: Binnen drei Spielen kassierte Salzburg elf Gegentreffer und schoss kein einziges. In den Rückspielen war es enger, gewannen Sturm und St. Pölten jeweils nur 1:0, die Partie gegen die Austria wurde auf Februar verschoben. Fest steht: Zu dem Spitzentrio der Liga fehlt Salzburg weiterhin einiges. „In den wichtigen Spielen hat uns das letzte Quäntchen Glück gefehlt“, seufzte Frauenboss Bernd Winkler.
Verletzungspech: Sara Grabovac verletzte sich bereits im Juli im Nationalteamtrikot. Unter der Saison erwischte es Maria Plattner, Valentina Akrap, Christina Gierzinger und Greta Spinn. „Das waren ein paar Wermutstropfen“, meinte Winkler. Während Spinn noch einige Zeit ausfällt, feierten die ersten drei Genannten am Samstag ihr Comeback. Auch Gierzinger steht mit Beginn der Vorbereitung wieder zur Verfügung.
Debüts von Talenten: MIt Ajlina Berisha, Maya Lampl, Annika Huber und Sandra Rausch kamen junge Talente zu ihren Bundesliga-Debüts. Trainer Dusan Pavlovic meinte: „Es freut mich, dass junge Spielerinnen Verantwortung gehabt haben und diese auch annehmen konnten.“
Dominant in der Future League: Die U18 der Bullen dominierte in der Future League, führt ungeschlagen (13 Siege, ein Remis) mit einem Torverhältnis von 92:8 die Tabelle an. „Die Mädels drängen nach, das ist unser Weg“, freut sich der Leiter der Frauenabteilung.
Ich finde, dass wir einen richtig guten Sprung gemacht haben, vor allem im spielerischen Bereich.
Bernd Winkler
Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH
Weil es auch so viele Talente gibt, will Winkler im Winter nicht nachlegen. „Ich finde, dass wir einen richtig großen Sprung gemacht haben, vor allem im spielerischen Bereich.“ Auch das Fazit des Trainers fällt positiv aus. Pavlovic schaltet in den kommenden Wochen bei seiner Familie in Serbien ab und möchte „irgendwo ein paar sonnige Tage genießen.“ Sein Wunsch ans Christkind? „Mehr Punkte im nächsten Jahr gegen die Top-Teams.“
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