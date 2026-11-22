Weil es auch so viele Talente gibt, will Winkler im Winter nicht nachlegen. „Ich finde, dass wir einen richtig großen Sprung gemacht haben, vor allem im spielerischen Bereich.“ Auch das Fazit des Trainers fällt positiv aus. Pavlovic schaltet in den kommenden Wochen bei seiner Familie in Serbien ab und möchte „irgendwo ein paar sonnige Tage genießen.“ Sein Wunsch ans Christkind? „Mehr Punkte im nächsten Jahr gegen die Top-Teams.“