Sie starb vor etwa 1700 Jahren, wenn sie überhaupt lebte, denn bei Katharina von Alexandrien fehlen im Gegensatz zu vielen anderen Heiligen historische Nachweise. Dennoch ist sie weit um bekannt und ihr Gedenktag am 25. November ist ein wichtiger Lostag – nein, war es. „Kathrein stellt den Tanz ein“, das hört man heute noch oft jemanden sagen. Mancherorts lockt ein Kathreintanz zum letzten gemeinsamen, fröhlichen Drehen im Jahr.