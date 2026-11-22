Vor zehn Jahren floh Musa als Jugendlicher allein aus Afghanistan. Heute ist er Familienvater, hat eine Lehre mit Auszeichnung abgeschlossen und arbeitet als Abteilungsleiter im Einzelhandel. Ein kleines Dorf spielte dabei eine entscheidende Rolle.
„In Hohenweiler habe ich zum ersten Mal wieder Hoffnung bekommen. Vorher wusste ich nicht einmal, ob ich noch ein paar Tage leben werde.“ Wenn Musa heute auf seine Ankunft in Vorarlberg zurückblickt, fällt ihm dieser Satz ein: „In Hohenweiler hat alles angefangen.“ Zehn Jahre ist es her, dass der damals 15-Jährige seine Heimat Afghanistan verlassen musste. Heute lebt er in Lochau, ist verheiratet, Vater einer kleinen Tochter und steht mitten im Berufsleben. Was dazwischen liegt, ist eine Geschichte von Flucht, Unsicherheit, Unterstützung und einem bemerkenswerten Neuanfang.
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