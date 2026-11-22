„Ich werde dir in die Kehle stechen“

Eine Freundin von W. sagte im Prozess vor dem Leeds Crown Court aus, dass S. am Telefon gedroht habe: „Ich werde dir in die Kehle stechen.“ Das glaubte das spätere Opfer onicht und fuhr (mit dem 18-jährigen jungen Mann gemeinsam) per Taxi zu ihrer Rivalin. Dass S. schließlich ein Messer dabei hatte, hatte offenbar zuvor niemand bemerkt. Gerichtsmediziner zählten später fünf Stiche in Hals und Rücken.