Streit um Schwarm
18-Jährige tötet Rivalin (16) mit 5 Messerstichen
Ein Mordprozess sorgt derzeit für Aufsehen in England. Angeklagt ist eine 18-Jährige aus der Stadt Leeds, die ihre 16-jährige Rivalin mit fünf Messerstichen getötet hatte. Beide stritten sich um die Zuneigung eines 18-jährigen jungen Mannes.
Die tödliche Attacke ereignete sich am 28. März 2026. Hintergrund war ein Streit um den 18-Jährigen, der mit beiden jungen Frauen eine Beziehung geführt hatte. Er brachte die 16-jährige Chloe W. zum Haus des Großvaters der 18-jährigen Kayla S., wo sich die beiden zu einer Schlägerei verabredet hatten. Zuvor hatten sie sich laut mehreren britischen Medien noch nie persönlich gesehen.
„Ich werde dir in die Kehle stechen“
Eine Freundin von W. sagte im Prozess vor dem Leeds Crown Court aus, dass S. am Telefon gedroht habe: „Ich werde dir in die Kehle stechen.“ Das glaubte das spätere Opfer onicht und fuhr (mit dem 18-jährigen jungen Mann gemeinsam) per Taxi zu ihrer Rivalin. Dass S. schließlich ein Messer dabei hatte, hatte offenbar zuvor niemand bemerkt. Gerichtsmediziner zählten später fünf Stiche in Hals und Rücken.
Überwachungskameras hielten die Tat fest:
18-Jährige lachte bei Festnahme
Vor dem Haus des Großvaters von S. kam es dann zur Bluttat. Überwachungskameras zeigen, wie S. mit einem Messer in der Hand auf W. zustürmte. Erst etwa 37 Minuten nach dem Angriff wurde ein Krankenwagen gerufen. Ein Nachbar sah den Großvater noch bei Wiederbelebungsversuchen. Bei ihrer Festnahme soll die 18-Jährige Lachgas konsumiert und gelacht haben.
Auch der junge Mann muss sich vor Gericht verantworten
S. soll nach der Tat ihren Großvater angefleht haben, nicht die Polizei zu rufen. Neben S. stehen auch der 18--Jährige und ein weiterer junger Mann wegen mutmaßlicher Beteiligung vor Gericht. Beide bestreiten die Vorwürfe.
S. bekannte sich hingegen bereits schuldig und muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Der Prozess läuft noch. Derzeit werden die Aufnahmen von Überwachungskameras und einer Türklingelkamera am Tatort ausgewertet.
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