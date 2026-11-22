Auch das Jahr 2026 ließ rund um den Globus die Wogen hochgehen und die Druckerpressen glühen. Von internationalen Konflikten, über die heimische Politik hin zu gesellschaftlichen Themen, wir möchten von Ihnen wissen: Was hat Sie 2026 besonders aufgeregt?
Ob Krieg im Iran, Paketsteuer, Obmanndebatten oder Fußfessel: Schicken Sie uns Ihren persönlichen „Aufreger des Jahres“ über das Formular! Die besten und häufigsten Einsendungen werden anschließend in einem Voting bekannt gegeben, bei dem Sie dann für Ihren Favoriten abstimmen können.
Mitmachen und gewinnen!
Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Exemplare des Buches „Weihnachtsgeschichten von Krone-Lesern für Krone-Leser“.
Hier können Sie Ihren „Aufreger des Jahres“ nominieren, Einsendeschluss ist der 29, November 2026 09:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!