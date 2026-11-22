Der GAK könnte bald ein anderes Gesicht haben. Wie zuletzt in der „Krone“ beschrieben, kündigt sich puncto Kader schon der ein oder andere Abgang an. Wie nach dem 0:3 gegen Rapid bekannt wurde, stellten die Rotjacken Chefscout Andreas Lienhart dienstfrei. Jetzt wurde dazu einem früheren Leitwolf am Feld mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plant.