Wenn es das Umfeld gut meint, aber schlecht macht

Es ist vollkommen klar, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Umgang mit einer Krebserkrankung findet – ja sogar finden muss. Und diesbezüglich gibt es weder richtig noch falsch. Während sich die einen wochenlang zurückziehen und in den Polster weinen, geben die anderen ihrem Tumor einen Namen und sagen dem „ungebetenen Mitbewohner“ mit lauter Stimme den Kampf an. Und natürlich ist von einer Krebsdiagnose auch immer das Umfeld mit betroffen.