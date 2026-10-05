Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Brustkrebs-Tagebuch

Wenn es das Umfeld gut meint, aber schlecht macht

„Krone“-Plus
05.10.2026 16:59
In harten Zeiten rückt man zusammen – aber als Brustkrebs-Betroffene muss man sich oft auch ...
In harten Zeiten rückt man zusammen – aber als Brustkrebs-Betroffene muss man sich oft auch viele unpassende Kommentare anhören.(Bild: Drazen - stock.adobe.com)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Von A wie „Aber zumindest hast du den guten Krebs“ bis Z wie „Zuckerfrei musst du essen!“ – im zweiten Teil dieser Serie über meine ganz persönlichen Brustkrebsreise anlässlich des „Pinktobers“ geht es um ungebetene Ratschläge, Mitleidsbekundungen und unpassende Vergleiche.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist vollkommen klar, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Umgang mit einer Krebserkrankung findet – ja sogar finden muss. Und diesbezüglich gibt es weder richtig noch falsch. Während sich die einen wochenlang zurückziehen und in den Polster weinen, geben die anderen ihrem Tumor einen Namen und sagen dem „ungebetenen Mitbewohner“ mit lauter Stimme den Kampf an. Und natürlich ist von einer Krebsdiagnose auch immer das Umfeld mit betroffen.

Der Blick in besorgte oder gar tränenüberströmte Gesichter lieber Menschen bricht einem das Herz. Oft kommen aus ganz unerwarteter Ecke warme Wort und schöne Gesten. Mit etwas Glück gerät man auch an medizinisches Personal, wie die speziell ausgebildeten Breast Cancer Nurses, die einen mit Menschlichkeit im kühlen System Krankenhaus begegnen. Was sich aber kaum aufhalten lässt, sind die zahlreichen gut gemeinten, aber keinesfalls immer gut gemachten Einflüsse von außen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
„Krone“-Plus
05.10.2026 16:59
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
440.983 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
160.451 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
125.836 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6103 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1270 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1198 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Mehr „Krone“-Plus
Krone Plus Logo
Rätselhaftes Innsbruck
Kein Geld für leistbare Wohnungen, oder keine Lust
Krone Plus Logo
Bald Vizekanzler?
Marterbauer: Die Tücken von Lymphdrüsenkrebs
Krone Plus Logo
Nach Gerichtsurteil
Tourismus-Investoren suchen neue Schlupflöcher
Sport Tv Logo
Fans über Einserfrage
„Irgendwann muss sich der Teamchef festlegen“
Sport Tv Logo
Umbruch nahm Formen an
Rekord! 80 Millionen Euro machen den ÖFB glücklich
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf