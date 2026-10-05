Wenn der Tod plötzlich spürbar näher gerückt ist

Metastasen sind gefürchtet

Eine metastasierte Erkrankung gilt auch in der heutigen Zeit noch als unheilbar, wenngleich das langfristige Überleben und stabile Krankheitsphasen immer länger werden. Patientinnen mit Metastasen werden nicht mehr kurativ, sondern palliativ behandelt. Das bedeutet: Lebensverlängernd bei bestmöglicher Lebensqualität. Teilweise handelt es sich um Jahrzehnte oder mehr. Manchmal geht es aber auch schnell bergab.