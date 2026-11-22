„Drang nach Freiheit“ lautet der Titel von Gebhard Hansers autobiografischem Buch, das mittlerweile in dritter Auflage erscheint und unter anderem über die Hilfsorganisation „Stunde des Herzens“ erhältlich ist. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Organisation zugute. Fast 40 Jahre lang war der Bludenzer, der unter dem Spitznamen „Gäbi“ bekannt ist, weltweit auf Expeditionen unterwegs. Auch mit 83 Jahren zieht es ihn noch immer in die Ferne. „Den Mount Fuji in Japan möchte ich gerne noch sehen“, sagt der Abenteurer.