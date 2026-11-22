Große Neuigkeiten beim WAC! Lange wurde nach einem Sportchef gesucht – jetzt übernimmt mit Michi Wagner ein zehnfacher Teamspieler den Posten als sportlicher Beirat. Das gaben er und Präsident Dietmar Riegler in der Halbzeit beim Heimspiel gegen Ried bekannt. Wagner: „Wir wollen den WAC zurück in die obere Hälfte bringen.“
Von November 2025 bis Juli dieses Jahres war Michi Wagner Sportdirektor bei Austria Wien, ehe sich die Wege aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Sportvorstand Thomas Zorn verlassen. Jetzt ist der 50-Jährige zurück in der Bundesliga, übernimmt bei Schlusslicht WAC das Amt als sportlicher Beirat. Das bestätigten der ehemalige Internationale und Präsident Dietmar Riegler während der Ried-Partie. „Mit ihm haben wir eine Person gefunden, der ich zu 100 Prozent vertrauen kann. Es hat mehrere Gespräche gegeben. Das nächste Transferfenster kommt in einem Monat, da erhoffen wir uns eine erfolgreiche Arbeit“, meint Riegler.
Ex-Zimmerkollege von Schmid
In seiner aktiven Karriere ist Wagner 285-mal in der Bundesliga aufgelaufen, streifte sich auch zehnmal Österreichs Teamtrikot über. Jetzt soll der den WAC wieder nach oben bringen. „Das Ziel ist, den Klub zurück in die obere Tabellenhälfte zu bringen“, sagt der frühere Zimmerpartner von Trainer Manfred Schmid bei Austria Wien. „Aber er hat mit meiner Verpflichtung nichts zu tun.“
Externe Funktion
Wobei der ehemalige Mittelfeldspieler als sportlicher Beirat vorerst eine externe Funktion übernehmen wird: „Ich stelle meine Möglichkeiten dem WAC zur Verfügung und werde in alle Bereiche eingebunden. Ich kenne den Verein und die handelnen Personen – dementsprechend können wir schnell loslegen. Fußball war schon immer mein Leben. Beim WAC imponiert mir, dass wenige Leute die Entscheidungen treffen. In den letzten ein, zwei Jahren ist das eine oder andere passiert, bedarf es Nachbesserungen – aber das ist normal.
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