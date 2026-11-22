Von November 2025 bis Juli dieses Jahres war Michi Wagner Sportdirektor bei Austria Wien, ehe sich die Wege aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit Sportvorstand Thomas Zorn verlassen. Jetzt ist der 50-Jährige zurück in der Bundesliga, übernimmt bei Schlusslicht WAC das Amt als sportlicher Beirat. Das bestätigten der ehemalige Internationale und Präsident Dietmar Riegler während der Ried-Partie. „Mit ihm haben wir eine Person gefunden, der ich zu 100 Prozent vertrauen kann. Es hat mehrere Gespräche gegeben. Das nächste Transferfenster kommt in einem Monat, da erhoffen wir uns eine erfolgreiche Arbeit“, meint Riegler.