Wie der Vater so die Söhne: Bei der Familie Gangl aus St. Johann schnitzen alle drei – traditionell im Stil, ganz ohne Kitsch oder billigen Horror. Das Gespür für die gruseligen Gesichtszüge ist quasi ein Erbe. Ein Werkstattbesuch im Salzburger Pongau.
Der Blick ist grimmig, das Maul weit aufgerissen. Und mit jedem Absplittern von Zirbenholz werden weitere Gesichtszüge sichtbar. Schritt für Schritt erweckt Schnitzer Wolfgang Gangl aus St. Johann das Material zum Leben. Sein Stil ist unschwer zu erkennen: traditionell, detailreich, ohne Kitsch.
In den 1970er-Jahren – er war damals Konditorlehrling in Gastein – griff er zum ersten Mal zum Schnitzmesser und machte sich über die Jahre weit herum einen Namen. Das Holz kommt direkt aus dem Sägewerk. Nachschub liegt auch so kurz vorm Krampus-Tag vor der Werkstatttür.
Mächtige Hörner sind die Krönung
Beim Schnitzen geht es um schrecklich-schöne Feinheiten. So etwas wie die Königsklasse sind Klappmaul-Masken. Wenn die obere Zahn-Partie fertig ist, wird alles ausgehöhlt und aufgeschnitten. Über ein spezielles Lederscharnier lässt sich das Maul dann öffnen. Die Farbe gehört zum allerletzten Schliff. Gangl: „Diese hier bleibt naturbelassen. Maximal eine Goldschicht kommt drauf.“
Montiert werden dann Hörner, meist vom Ziegenbock oder vom Widder. Bis zu drei Hörnerpaare kommen auf ein Exemplar. Bei Perchtenmasken – die zum Jahreswechsel das Licht wecken – sind es der Überlieferung nach mehr als beim Krampus.
Gute Fantasie statt moderner 3D-Drucke
Mittlerweile ist Wolfgang Gangl in Pension. Er bearbeitet aber schon wieder ein Liebhaberstück. Bis zu 40 Arbeitsstunden investiert er pro Maske und hat dabei alles im Kopf – ohne Skizzen und ohne Modelle aus dem 3D-Drucker. „Zeichnen kann ich nicht“, lacht der Larvenschnitzer.
„Diese hier habe ich gerade aus Willhaben herausgekauft“, zeigt Gangl ein frühes Exemplar. Unschwer zu erkennen ist das an den Zähnen, die er damals noch nicht aus Holz schnitzte. Gangl: „Ich konnte das noch nicht und habe mir beim Metzger Kuhzähne geholt.“ Und noch eine Maske wird garantiert zum Familienerbe bei den Gangls: Als die Tochter einen – wenn auch nicht gruseligen – Zahn verlor, wurde er gleich „weiterverwertet“.
Seinen Söhnen hat Gangl das Gespür fürs Schnitzen weitergegeben. Auch Krampus-Passen von weiter her bestellen gern bei Philipp. „Ich war schon als Kind viel in der Werkstatt“, erzählt er, Jüngster von vier Geschwistern, der noch ein Zoo-Geschäft betreibt und sich dort eine Schnitz-Zone eingerichtet hat. Wenn er hoch konzentriert Holz bearbeitet, schauen oft Schüler fasziniert zu. Erste Versuche? „Das waren Holzschüsseln“, verrät Bruder Wolfgang, der die Gangl Pass gründete.
Papa Gangl erinnert sich gut an den St. Johanner Krampus-Streik von 1978. Zu viel Kitsch habe damals den Brauch verändert. Zu Gummimasken kamen Teppichklopfer und Lederpeitschen. Die Gemeinde brachte dann eine Verordnung für traditionelle Krampusse heraus. Jetzt gebe es wieder mehr Störfaktoren wie Masken aus Gusseisen, aber auch einen starken Wunsch nach Ursprünglichkeit.
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