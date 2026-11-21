„Diese hier habe ich gerade aus Willhaben herausgekauft“, zeigt Gangl ein frühes Exemplar. Unschwer zu erkennen ist das an den Zähnen, die er damals noch nicht aus Holz schnitzte. Gangl: „Ich konnte das noch nicht und habe mir beim Metzger Kuhzähne geholt.“ Und noch eine Maske wird garantiert zum Familienerbe bei den Gangls: Als die Tochter einen – wenn auch nicht gruseligen – Zahn verlor, wurde er gleich „weiterverwertet“.