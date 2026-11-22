Was als Polizeieinsatz wegen einer gemeldeten Schlägerei begann, endete in einer heftigen Auseinandersetzung: Ein 25-Jähriger legte sich bei einem Krampuslauf in Zams in Tirol am Samstagabend mit der Polizei an, riss eine Beamtin zu Boden und versuchte später sogar, aus der Polizeiinspektion zu flüchten. Ein Polizist wurde verletzt.