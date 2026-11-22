Was als Polizeieinsatz wegen einer gemeldeten Schlägerei begann, endete in einer heftigen Auseinandersetzung: Ein 25-Jähriger legte sich bei einem Krampuslauf in Zams in Tirol am Samstagabend mit der Polizei an, riss eine Beamtin zu Boden und versuchte später sogar, aus der Polizeiinspektion zu flüchten. Ein Polizist wurde verletzt.
Gegen 21.35 Uhr wurde am Samstag eine Polizeistreife, die zur Überwachung des Krampuslaufs in Zams im Einsatz war, zum Eingang des Festzeltes gerufen. Dort soll es zuvor zu einer Schlägerei gekommen sein. „Als die Beamten eintrafen, hielten Sicherheitsmitarbeiter einen Mann bereits am Bauzaun fest“, heißt es seitens der Polizei.
Zwist mit Sicherheitsmitarbeiter
Die Polizisten übernahmen den 25-jährigen Österreicher und forderten ihn auf, sich zu beruhigen. Im Zuge der Identitätsfeststellung sprach ihn ein Security-Mitarbeiter an – woraufhin die Situation erneut eskalierte. Der Mann wurde aggressiv und versuchte, den Sicherheitsmitarbeiter anzugreifen.
Als ein Security den 25-jährigen Österreicher ansprach, wurde dieser äußerst aggressiv und versuchte, den Security anzugreifen.
Ein Ermittler der Polizei
Polizistin zu Boden gerissen
Die Beamten konnten den Angreifer zunächst zurückhalten. Doch der 25-Jährige leistete heftigen Widerstand: Dabei zog er eine Polizistin zu Boden und hielt sie fest. „Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte gelang es, den Mann zu fixieren und festzunehmen“, so die Exekutive.
Auch auf der Polizeiinspektion aggressiv
Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Bei einer ärztlichen Untersuchung in der Polizeiinspektion verhielt sich der Festgenommene erneut aggressiv und versuchte zu flüchten. „Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt“, berichten die Ermittler.
Nach seiner Einvernahme wurde der 25-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wieder entlassen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.
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