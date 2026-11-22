„So eine Leistung wie im Cup wird es wieder brauchen“, sagte Ognjen Zaric. „Wir wollen eklig sein, wollen intensiv sein, wollen Sturm Graz biegen“, meinte der Altach-Coach, der die enttäuschenden Sturm-Ergebnisse der vergangenen Wochen nicht überbewerten will. „Sturm ist die Mannschaft mit dem zweithöchsten Kaderwert in Österreich. Wir dürfen nicht zu sehr schauen, dass sie im Cup raus sind oder Fünfter sind in der Tabelle. Wir müssen alles, was wir haben, reinwerfen, müssen über das Kollektiv kommen“, erklärte Zaric.