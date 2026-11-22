13. Spieltag in der heimischen Fußball-Bundesliga. SCR Altach empfängt Sturm Graz. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Länderspielpause ist Sturm Graz gelegen gekommen, mit frischer Kraft will sich der Vizemeister im Jahresendspurt nun wieder von einer besseren Seite zeigen. Nach zuletzt nur zwei Punkten aus drei Spielen haben die Steirer den Anschluss an die Spitze verloren und sind auf Platz fünf abgerutscht. In Altach wartet zudem eine unangenehme Aufgabe.
Der ehemalige Klub von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch hat all seine zehn Punkte in den Heimspielen geholt. „Nur wenige wissen besser als ich, wie schwierig es ist, im Schnabelholz zu gewinnen. Ein Großteil der Mannschaft, mit der ich in Altach zusammenarbeiten durfte, ist noch dort, bildet einen extrem stabilen Kern und dementsprechend schwer ist es auch, gegen dieses Team zu gewinnen“, erklärte Ingolitsch.
„Müssen Fight annehmen“
Dennoch ist der erste Dreier seit einem Monat eingeplant. „Wir müssen den Fight und die Zweikämpfe annehmen, wenn uns das gelingt, werden wir zeigen können, dass wir die bessere Mannschaft sind und dieses Spiel auch gewinnen“, gab sich Ingolitsch überzeugt. Die jüngste Reise nach Altach war nicht von Erfolg gekrönt. Im Februar schied man im Cup-Viertelfinale mit 1:3 nach Verlängerung aus.
„So eine Leistung wie im Cup wird es wieder brauchen“, sagte Ognjen Zaric. „Wir wollen eklig sein, wollen intensiv sein, wollen Sturm Graz biegen“, meinte der Altach-Coach, der die enttäuschenden Sturm-Ergebnisse der vergangenen Wochen nicht überbewerten will. „Sturm ist die Mannschaft mit dem zweithöchsten Kaderwert in Österreich. Wir dürfen nicht zu sehr schauen, dass sie im Cup raus sind oder Fünfter sind in der Tabelle. Wir müssen alles, was wir haben, reinwerfen, müssen über das Kollektiv kommen“, erklärte Zaric.
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