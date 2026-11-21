In „Watchlist – Das Beste aus Kino und Streaming“ präsentiert Sasa Schwarzjirg jede Woche spannende Neuheiten aus der Welt des Films und Fernsehens. Diesmal gibt es einen vorweihnachtlichen Liebesfilm, einen Talk über den neuen Bond und raffinierte Action auf der großen Leinwand. Schauen Sie rein!