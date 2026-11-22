Nächster Halt: Geltungsbedürfnis. Laurenz K., im Internet als „Steak Dude“ unterwegs, brät Steaks am Bahnsteig und in der U-Bahn. Mit Gaskocher und Messer. Weil eine Küche einen entscheidenden Nachteil hat: Dort könnten andere einfach die Tür schließen.