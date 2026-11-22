Der 90. Geburtstag ihrer Mutter sei erst vor Kurzem in der Familie gefeiert worden, schreibt Mikl-Leitner. In ihrem Posting erinnert sie an ihre Kindheit in Großharras am Eisernen Vorhang und die Greißlerei ihrer Eltern. Diese hätten zwar nicht viel gehabt, ihren Kindern aber ein besseres Leben ermöglichen wollen. Die Erfahrungen aus dem Familienbetrieb hätten sie geprägt, betont die Landeshauptfrau.