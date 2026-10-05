Wie mutig man ist, weiß man immer erst nachher

Es ließ mir keine Ruhe

Und da mir diese Ungewissheit keine Ruhe ließ, wollte ich nicht zuwarten, wie es mir angeraten wurde. Ich bestand auf eine Biopsie, die ich fast in letzter Minute abgesagt hätte, weil ich mir so hysterisch vorkam. Die Mediziner waren ja nicht beunruhigt! Es sollte bedauerlicherweise nicht das einzige Mal bleiben, dass Ärzte in meinem Fall falschlagen. Was für eine bittere Art zu lernen, dass sie eben auch einfach nur Menschen sind.