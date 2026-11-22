Nach den Einschlägen mehrerer russischer Flugkörper auf polnischem Staatsgebiet am Freitag gibt es neue Details. Nach einer Untersuchung steht fest: Bei einem der Geschosse handelt es sich um einen Marschflugkörper vom Typ CH-101, der erst vor Kurzem in Russland produziert wurde.
Am Freitag waren drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und NATO-Landes abgestürzt. Ermittler konnten an einer Absturzstelle in Nowy Lipowiec Antriebs- und Steuerungselemente sicherstellen.
Geschoss wurde im vierten Quartal 2026 produziert
Ein Sprecher der Behörde in Lublin erklärte: „Es ist eine in Russland hergestellte Rakete, die im vierten Quartal dieses Jahres produziert wurde.“ Anhand der Trümmer lasse sich sogar rekonstruieren, wo genau die Rakete produziert wurde.
NATO berät über russische Luftraumverletzungen
Vertreter der 32 NATO-Staaten werden am Montag in Brüssel über die jüngsten Verletzungen des alliierten Luftraums durch Russland beraten. Es handelt sich dabei nicht um eine Sondersitzung, sondern das Thema wird im im Rahmen der regulären Konsultationen besprochen, hieß es vom Verteidigungsbündnis.
Einschläge fanden während Militärübung statt
Regierungschef Donald Tusk warf Moskau eine gezielte Provokation während einer westlichen Militärübung vor. In Polen findet gerade das erste Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. 2800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis zum 22. November dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet.
NATO will „jeden Zentimeter“ Polens verteidigen
Zu möglichen Ergebnissen der NATO-Beratungen gab es zunächst keine Angaben. Generalsekretär Mark Rutte hatte am Samstag bei einem Besuch in Polen gesagt, der NATO-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen – und welche Änderungen nötig seien. Die NATO werde „jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen“, versprach Rutte.
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