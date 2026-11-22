Am 27. Dezember steigt im Grazer Raiffeisen Sportpark zum siebenten Mal das Benefiz-Hallenturnier der Fußball-Legenden, organisiert vom Lions Club Graz. Beim Turnier steht der gute Zweck im Vordergrund, etliche Partner engagieren sich, um zu helfen. Die Kader der Teams kristallisieren sich langsam aber sicher heraus, Sturm geht dabei heuer in die Offensive!
Wenn am 27. Dezember (Einlass 14 Uhr, Beginn um 15 Uhr) im Grazer Sportpark das Benefiz-Hallenturnier der Fußball-Legenden steigt, schnalzen Fans mit der Zunge. Sturm, GAK, Rapid, Austria, Bayern München, Team Kroatien, Admira und der 1. FC Kaiserslautern und Co. rücken mit Legenden und Kultkickern an. Sturm magaziniert dieses Jahr besonders auf.
Der Lions Club Graz, der erste Lions Club in Österreich, veranstaltet am 27. Dezember 2026 im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden (Einlass ab 14 Uhr, Beginn 15 Uhr).
Dem Lions Club Graz ist das Thema Inklusion sehr wichtig und daher wird es ein Grazer Derby der beiden Special-Teams geben. Dazu wird es ein Legenden-derby der Frauen geben.
Hier finden Sie alle Infos zum Turnier.
Hier geht‘s zu den Tickets (ab 20,50 Euro).
Klingende Namen wie Ivica Vastic, Mario Haas, Jakob Jantscher, Darko Bodul Martin Ehrenreich, Patrick Wolf, Christoph Leitgeb, Marko Stankovic, Roman Kienast – ja sogar Star-Comedian Gernot Kulis treten für Schwarz-Weiß an. Der gute Zweck steht dabei aber über allem, durch die Einnahmen beim Turnier werden karitative Projekte wie „Krone hilft“ oder „Licht ins Dunkel“ sowie ausgewählte Einzelschicksale in der Region unterstützt.
„Geht nicht nur um Tore und sportliche Erfolge“
Langjähriger Partner an der Seite von Veranstalter Lions Club Graz ist die Grazer Wechselseitige Versicherung. „Ein starkes gesellschaftliches Miteinander lebt davon, dass Menschen füreinander einstehen und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Auch bei der GRAWE stehen diese Werte im Mittelpunkt unseres Handelns. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, Initiativen zu unterstützen, die Menschen zusammenbringen und dort helfen, wo Unterstützung gebraucht wird. Das Legendenturnier des Lions Clubs verbindet sportliche Leidenschaft mit sozialem Engagement. Es zeigt, dass es nicht allein um Tore und sportliche Erfolge geht, sondern vor allem um den gemeinsamen Einsatz für Menschen, die Hilfe benötigen. Teamgeist, Fairness und gegenseitiges Verantwortungsbewusstsein sind dabei nicht nur auf dem Spielfeld entscheidend, sondern auch wesentliche Werte für ein starkes gesellschaftliches Miteinander. Wir freuen uns, dieses Turnier unterstützen zu dürfen und damit einen Beitrag für jene Menschen und Projekte zu leisten, die auf Unterstützung angewiesen sind. Gemeinsam können wir viel bewegen und nachhaltig Positives bewirken“, sagt GRAWE-Vorstandsdirektor Georg Schneider.
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