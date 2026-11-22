Auch im Pilzhaus hat die KI das Auge darauf

Doch nicht nur beim Lernen, auch in den Gewächshäusern selbst setzt eine der größten Pilzfarmen in Österreich auf Künstliche Intelligenz. Gepflückt wird dort weiterhin von Hand. Eine KI-gestützte optische Erkennung markiert aber jene Champignons, die bereits erntereif sind. Das erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit und hilft zudem, den Ertrag zu optimieren.