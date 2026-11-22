Nach Andreas Hofer sind jetzt die Champignons an der Reihe: Ein Tiroler Tüftler hat mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein digitales Lernspiel für Schwammerl-Pflücker in gleich mehreren Sprachen entwickelt.
Ist der Champignon schon reif? Braucht der Nachbarpilz mehr Platz? Und wie viele Schwammerl passen in eine 250-Gramm-Tasse? Was erfahrene Pflücker mit einem Blick erkennen, müssen neue Mitarbeiter erst mühsam lernen. Beim Pilzbetrieb Planc in Mils – früher unter dem Namen Tyrol Pilz bekannt – soll damit nun Schluss sein.
Neun Sprachen, ein Ziel: Wissen spielend lernen
Mit „Champ of Planc“ hat der Haller KI-Experte Markus Kirchmair, der – wie berichtet – schon Freiheitskämpfer Andreas Hofer zum Computerspiel-Helden gemacht hat, ein digitales Lernspiel entwickelt. Darin können die Mitarbeiter das Ernten, Ausdünnen, Sortieren und Schneiden im digitalen Pilzbeet üben. Das Besondere: Die App ist in neun Sprachen verfügbar – von Deutsch und Polnisch bis Vietnamesisch. So können die Beschäftigten die Arbeitsschritte in ihrer Muttersprache erlernen. Ein spielerischer Wettbewerb samt Rangliste sorgt zusätzlich für Motivation.
Beim Hofer-Spiel ging es darum, was möglich ist. Beim Pilzspiel geht es darum, wofür es gut ist. Mit KI kann sich heute jeder Betrieb seine eigene App leisten.
KI-Experte Markus Kirchmair
„Mein Team kommt aus zwölf Nationen. Ich wollte, dass alle dieses Wissen in ihrer eigenen Sprache lernen und wiederholen können“, erklärt Firmen-Gründerin Cornelia Plank. Innerhalb von nur vier Wochen wurde aus dem ersten Workshop im Pilzhaus eine fertige, getestete App.
Auch im Pilzhaus hat die KI das Auge darauf
Doch nicht nur beim Lernen, auch in den Gewächshäusern selbst setzt eine der größten Pilzfarmen in Österreich auf Künstliche Intelligenz. Gepflückt wird dort weiterhin von Hand. Eine KI-gestützte optische Erkennung markiert aber jene Champignons, die bereits erntereif sind. Das erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit und hilft zudem, den Ertrag zu optimieren.
Damit verbindet der Tiroler Betrieb traditionelle Handarbeit mit modernster Technologie. Doch eines bleibt trotz aller Digitalisierung gleich: In die Tasse kommt am Ende nur der richtige Pilz.
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