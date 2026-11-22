Auch Kinder verletzt
19 Menschen in Kirche bei Gottesdienst vergiftet
Großeinsatz im Allgäu in Bayern: Aufgrund einer defekten Heizung haben 19 Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Vier seien schwer verletzt worden, wie ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle verriet.
Gegen 10:50 Uhr sei ein Notruf aus der Schlosskapelle eingelangt, berichtete die Polizei Kempten der „Bild Zeitung“. Als gerade die Priesterbruderschaft St. Petrus einen Gottesdienst abhielt, seien plötzlich mehrere Teilnehmer umgekippt.
„Ich kann bestätigen, dass ein Großeinsatz gelaufen ist und mehr als 50 Personen betroffen waren“, so BRK-Sprecher Sohrab Taheri-Sohi. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen seien vor Ort eingetroffen.
Hier ist das Schloss in Bad Grönenbach zu sehen:
Vier Schwerverletzte
Bei dem Vorfall dürften sich 19 Menschen verletzt haben, darunter zwei Kinder, teilte die Polizei der „Bild“ mit. Laut der Rettungsstelle soll es vier Schwerverletzte geben. Näheres ist nicht bekannt.
Bei Kohlenmonoxid (CO) handelt es sich um ein farb-, geruch- und geschmackloses giftiges Gas, das etwa bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Wenn es eingeatmet wird, gelangt es über die Lunge ins Blut. Dort bindet es sich stark an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. In der Folge kann das Blut immer weniger Sauerstoff zu Organen und Gewebe transportieren. Bei einer schweren CO-Vergiftung kann es Ohnmacht, bleibenden Schäden und im schlimmsten Fall zum Tod kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.