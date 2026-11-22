Bei Kohlenmonoxid (CO) handelt es sich um ein farb-, geruch- und geschmackloses giftiges Gas, das etwa bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Wenn es eingeatmet wird, gelangt es über die Lunge ins Blut. Dort bindet es sich stark an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin. In der Folge kann das Blut immer weniger Sauerstoff zu Organen und Gewebe transportieren. Bei einer schweren CO-Vergiftung kann es Ohnmacht, bleibenden Schäden und im schlimmsten Fall zum Tod kommen.