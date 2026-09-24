„Marke Vorarlberg“: 25 Millionen Euro verpulvert

Ein besonderes Exempel dafür, wie schnell die Mitglieder der Landesregierung beim Verpulvern von Steuergeldern sind, ist der sogenannte „Markenerlebnisraum“ am Campus V in Dornbirn, der erst im Mai 2026 als „Forum Vorarlberg“ eröffnet wurde. Hier gingen Wallner & Co. eine Bindung über zehn Jahre ein – mit bis zu 500.000 Euro Miet- und Betriebskostenzuschuss pro Jahr. „Zum Zeitpunkt der Anmietung lag keine strukturierte Bedarfs- und Risikoanalyse vor. Das heißt, man hat damals nicht gewusst, ob der Raum tatsächlich gebraucht wird. Eine Befragung zur Raumnutzung erfolgte erst nach dem Regierungsbeschluss und die ergab, dass potenzielle Nutzer keinen Bedarf für diesen Raum sahen“, kritisierte Eggler-Bargehr.