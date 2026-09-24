Soll die Volksschule 6 Jahre dauern?

Die NEOS sprechen sich für eine Verlängerung der Volksschule von vier auf sechs Jahre aus. Hintergrund sind unter anderem Bildungsdefizite bei Lesen und Rechnen sowie die Frage, ob Kinder bereits mit zehn Jahren über ihren weiteren Schulweg entscheiden sollten. Bildungsminister Christoph Wiederkehr will entsprechende Modelle erproben, Niederösterreich soll nach dem Wunsch der NEOS sogar zur Modellregion werden.