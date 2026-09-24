Sachsen-Anhalt: BSW dementiert Deal mit AfD

BSW will „nicht aus Prinzip nicht für AfD-Kandidat stimmen“

Vor wenigen Tagen hatte es geheißen, dass zwischen den beiden Parteien eine Einigung über die Besetzung des Landtagspräsidentenpostens erzielt worden sei. Medienberichten zufolge soll die AfD erstmals einen Landtagspräsidenten stellen, der Stellvertreterposten gehöre wiederum dem BSW. Doch am Mittwoch bestritt Co-Bundesvorsitzende Amira Mohamed Ali in der ARD-Diskussionssendung „Maischberger“ einen solchen „Deal“. Man werde „nicht aus Prinzip nicht den AfD-Kandidaten wählen“, doch eine Vereinbarung, wonach das BSW für die Zustimmung zu einem AfD-Landtagspräsidenten mit dem Vizepräsidentenposten belohnt würden, gebe es nicht.