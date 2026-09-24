In Österreich studieren so viele wie noch nie!

An Österreichs Hochschulen gab es im Wintersemester 2025/26 so viele Studierende wie nie zuvor. Insgesamt 407.485 Personen waren laut neu veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria österreichweit an den Hochschulen eingeschrieben. Auch bei den Abschlüssen gab es einen Spitzenwert.
Ein Studi-Rekord jagt den nächsten: Im Studienjahr 2024/25 wurden 62.850 ordentliche Studien vollendet – 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein starkes Plus gab es bei Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen.
„So viele Studierende, wie nie zuvor“
„An Österreichs Hochschulen waren im Wintersemester 2025/26 um 1,9 Prozent mehr Studierende inskribiert als 2024/25 und damit so viele wie noch nie zuvor“, erklärte die fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, Manuela Lenk, in einer Pressemitteilung.
Weniger Lehrgang-Studierende in fast allen Bereichen
Die Zahl der ordentlichen Studierenden nahm in allen Hochschulsektoren zu, jene der Lehrgang-Studierenden sank hingegen in allen Bereichen außer an den Pädagogischen Hochschulen. Diese Rückgänge bei den Lehrgängen seien zu erwarten gewesen, so die Statistik Austria: Denn einige Lehrgänge konnten aufgrund der Weiterbildungsnovelle nur noch bis 30. September 2023 begonnen werden, dies habe zwischenzeitlich für deutliche Zuwächse bei den Lehrgang-Studierenden gesorgt. Inzwischen aber sind die betreffenden Lehrgänge jedoch „überwiegend ausgelaufen“.
Starkes Plus bei FHs und Pädagogischen Hochschulen
Besonders starke Zuwächse an ordentlichen Studierenden verzeichneten laut den Daten die Fachhochschulen (FH) mit +6,5 Prozent und die Pädagogischen Hochschulen mit +4,6 Prozent. Auch die Zahl der ordentlichen Studierenden an öffentlichen Universitäten stieg deutlich (+2,1 Prozent). Einen Zuwachs gab es auch bei den ordentlichen Studierenden an Privathochschulen und theologischen Lehranstalten (+1,3 Prozent).
Frauen bei Studienabschlüssen knapp vorne
Betrachtet man die Daten je nach Studienarten, so gab es mit +14,6 Prozent besonders starke Zuwächse bei Masterstudien an Pädagogischen Hochschulen. Ein deutliches Plus verzeichneten demnach auch die Bachelorstudien (+7,3) und die Masterstudien (+5,2) an Fachhochschulen und die Masterstudien an öffentlichen Universitäten (+4,1). Von den 62.850 abgeschlossenen Studien im Studienjahr 2024/25 entfielen 57 Prozent bzw. 35.822 auf Frauen. 27.028 wurden von Männern erfolgreich finalisiert.
Meiste Studienabschlüsse an öffentlichen Unis
Betrachtet man die Abschlüsse je nach Universitätsform, so haben die öffentlichen Universitäten klar die Nase vorn: Von den 34.411 Bachelorabschlüssen entfielen 53 Prozent auf diese, weitere 33 Prozent auf Fachhochschulen, 8 Prozent auf Pädagogische Hochschulen und 5 Prozent auf Privathochschulen. Von den 21.989 Masterabschlüssen wurden 60 Prozent an öffentlichen Universitäten erledigt. Auch Diplom- und Doktorratsstudiengänge wurden zu über 90 Prozent an öffentlichen Universitäten absolviert.
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