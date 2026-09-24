In Österreich studieren so viele wie noch nie!

Weniger Lehrgang-Studierende in fast allen Bereichen

Die Zahl der ordentlichen Studierenden nahm in allen Hochschulsektoren zu, jene der Lehrgang-Studierenden sank hingegen in allen Bereichen außer an den Pädagogischen Hochschulen. Diese Rückgänge bei den Lehrgängen seien zu erwarten gewesen, so die Statistik Austria: Denn einige Lehrgänge konnten aufgrund der Weiterbildungsnovelle nur noch bis 30. September 2023 begonnen werden, dies habe zwischenzeitlich für deutliche Zuwächse bei den Lehrgang-Studierenden gesorgt. Inzwischen aber sind die betreffenden Lehrgänge jedoch „überwiegend ausgelaufen“.