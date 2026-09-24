Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Ticker

Zweites Formel-1-Training in Baku ab 14 Uhr LIVE

Formel 1
24.09.2026 04:40
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Formel 1 ist zu Gast in Aserbaidschan. Das zweite freie Training in Baku geht um 14 Uhr über die Bühne. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Hier das Zwischenergebnis:

Kimi Antonelli plant in Teil eins des anstehenden „Triple-Headers“ der Formel-1-Weltmeisterschaft den nächsten Schritt zum Titelgewinn. Gelingt dem Mercedes-Jungstar auf dem Stadtkurs von Baku der neunte Erfolg dieser Saison, scheint der Weg zum ersten italienischen Weltmeister seit 53 Jahren geebnet. Bei der Konkurrenz schwinden die Titelhoffnungen vor dem 15. WM-Lauf am Samstag (13.00 Uhr/live ServusTV, Sky) in Aserbaidschans Hauptstadt.

  Sein 81 Punkte hinter ihm liegender Teamkollege George Russell betonte zwar, „bis es mathematisch unmöglich ist“, um die WM kämpfen zu wollen. Der Brite gab jedoch auch zu, dass die Leistungen bisher nicht stark genug für ganz oben gewesen seien. Der in der Gesamtwertung drittplatzierte Lewis Hamilton sah die WM-Krone bei über 100 Zählern Rückstand schon bei Antonelli. „Ihn und Mercedes kann heuer niemand stoppen“, meinte Hamilton nach dem jüngsten Erfolg des 20-Jährigen in Madrid.

Wolff: Baku „wird jede Schwäche aufdecken“
Dessen Teamchef bleibt betont vorsichtig. „Die Ergebnisse waren ermutigend, aber sie garantieren nichts“, hielt Mercedes-Boss Toto Wolff fest. „Baku wird jede Schwäche sehr rasch aufdecken. Wir müssen das Wochenende mit Demut angehen, die Basics abliefern und uns jeden Punkt verdienen“, so der Wiener, der am Wochenende laut Medienberichten an der Strecke wieder von Bradley Lord vertreten wird.

  Der sechs Kilometer lange Kurs am Kaspischen Meer ist für wenig vorhersehbare Rennen bekannt. Die Lage kann sich schnell ändern, Safety-Car-Phasen sind praktisch garantiert. In den neun Ausgaben seit 2016 gab es sieben verschiedene Sieger, nur Sergio Perez und Max Verstappen gewannen jeweils zweimal. Der diesjährige Grand Prix geht am Samstag in Szene, da in Aserbaidschan am Sonntag der nationale Gedenktag für die Opfer des Krieges um Bergkarabach 2020 ansteht.

Weltmeister frühestens in Singapur
Antonelli – zuletzt Sieger in Monza und Madrid – will jedenfalls das Sieg-Triple schaffen. Im Wochen-Rhythmus geht es nach Baku in Sepang (Bahrain) sowie in Singapur weiter. In Singapur könnte Antonelli auch frühestens den WM-Titel fixieren – wenn seine Siegesserie weitergeht bzw. die ersten Verfolger komplett auslassen. Italien wartet seit dem Triumph von Alberto Ascari 1953 auf einen Weltmeister.

  Verhindern will dies der aktuelle Titelträger. Lando Norris lag in Spanien komfortabel auf Siegeskurs, ehe den McLaren-Star eine virtuelle Safety-Car-Phase ausbremste und den Weg für Antonelli frei machte. Als Vierter der WM-Wertung fehlen Norris derzeit 106 Punkte auf den Leader.

Max Verstappen raste in der Vorwoche in einem Kart-Showevent von Platz 101 zum Sieg. „Das war mein erster Sieg in diesem Jahr“, scherzte der Niederländer danach. Das Gefühl des Siegens will der vierfache Weltmeister nun auch in Baku auskosten. Immerhin fuhr er in den vergangenen fünf Rennen viermal aufs Podest. Mit Isack Hadjar kehrt Verstappens Teamkollege nach einer Handgelenksverletzung ins Cockpit zurück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
24.09.2026 04:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
137.445 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
99.596 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.175 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2036 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1758 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1726 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf