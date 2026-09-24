Zweites Formel-1-Training in Baku ab 14 Uhr LIVE

Die Formel 1 ist zu Gast in Aserbaidschan. Das zweite freie Training in Baku geht um 14 Uhr über die Bühne. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Hier das Zwischenergebnis:
Kimi Antonelli plant in Teil eins des anstehenden „Triple-Headers“ der Formel-1-Weltmeisterschaft den nächsten Schritt zum Titelgewinn. Gelingt dem Mercedes-Jungstar auf dem Stadtkurs von Baku der neunte Erfolg dieser Saison, scheint der Weg zum ersten italienischen Weltmeister seit 53 Jahren geebnet. Bei der Konkurrenz schwinden die Titelhoffnungen vor dem 15. WM-Lauf am Samstag (13.00 Uhr/live ServusTV, Sky) in Aserbaidschans Hauptstadt.
Sein 81 Punkte hinter ihm liegender Teamkollege George Russell betonte zwar, „bis es mathematisch unmöglich ist“, um die WM kämpfen zu wollen. Der Brite gab jedoch auch zu, dass die Leistungen bisher nicht stark genug für ganz oben gewesen seien. Der in der Gesamtwertung drittplatzierte Lewis Hamilton sah die WM-Krone bei über 100 Zählern Rückstand schon bei Antonelli. „Ihn und Mercedes kann heuer niemand stoppen“, meinte Hamilton nach dem jüngsten Erfolg des 20-Jährigen in Madrid.
Wolff: Baku „wird jede Schwäche aufdecken“
Dessen Teamchef bleibt betont vorsichtig. „Die Ergebnisse waren ermutigend, aber sie garantieren nichts“, hielt Mercedes-Boss Toto Wolff fest. „Baku wird jede Schwäche sehr rasch aufdecken. Wir müssen das Wochenende mit Demut angehen, die Basics abliefern und uns jeden Punkt verdienen“, so der Wiener, der am Wochenende laut Medienberichten an der Strecke wieder von Bradley Lord vertreten wird.
Der sechs Kilometer lange Kurs am Kaspischen Meer ist für wenig vorhersehbare Rennen bekannt. Die Lage kann sich schnell ändern, Safety-Car-Phasen sind praktisch garantiert. In den neun Ausgaben seit 2016 gab es sieben verschiedene Sieger, nur Sergio Perez und Max Verstappen gewannen jeweils zweimal. Der diesjährige Grand Prix geht am Samstag in Szene, da in Aserbaidschan am Sonntag der nationale Gedenktag für die Opfer des Krieges um Bergkarabach 2020 ansteht.
Weltmeister frühestens in Singapur
Antonelli – zuletzt Sieger in Monza und Madrid – will jedenfalls das Sieg-Triple schaffen. Im Wochen-Rhythmus geht es nach Baku in Sepang (Bahrain) sowie in Singapur weiter. In Singapur könnte Antonelli auch frühestens den WM-Titel fixieren – wenn seine Siegesserie weitergeht bzw. die ersten Verfolger komplett auslassen. Italien wartet seit dem Triumph von Alberto Ascari 1953 auf einen Weltmeister.
Verhindern will dies der aktuelle Titelträger. Lando Norris lag in Spanien komfortabel auf Siegeskurs, ehe den McLaren-Star eine virtuelle Safety-Car-Phase ausbremste und den Weg für Antonelli frei machte. Als Vierter der WM-Wertung fehlen Norris derzeit 106 Punkte auf den Leader.
Max Verstappen raste in der Vorwoche in einem Kart-Showevent von Platz 101 zum Sieg. „Das war mein erster Sieg in diesem Jahr“, scherzte der Niederländer danach. Das Gefühl des Siegens will der vierfache Weltmeister nun auch in Baku auskosten. Immerhin fuhr er in den vergangenen fünf Rennen viermal aufs Podest. Mit Isack Hadjar kehrt Verstappens Teamkollege nach einer Handgelenksverletzung ins Cockpit zurück.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.