Tiefkühlgigant schließt Werk in Groß-Enzersdorf

Werk bis Ende des Jahres weiterbetrieben

Der Geschäftsbetrieb in Groß-Enzersdorf wird laut Plan bis Dezember 2026 in der Gemüseproduktion fortgeführt. Ab August 2027 beabsichtigt Ardo, den Fokus in Österreich auf den Vertrieb zu legen, wobei Gemüse aus anderen Werken geliefert werden soll. Christian Karwen, Werksleiter bei Ardo Austria Frost GmbH, betonte in der Aussendung, dass gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan für die 190 Ardo-Mitarbeiter ausgearbeitet werde. Dieser soll soziale Kriterien berücksichtigen sowie „den beabsichtigten schrittweisen Auslauf der Aktivitäten hier in Österreich“ unterstützen.