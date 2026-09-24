Poxrucker Sisters: „Wir lassen uns nicht beirren“

Kein Blatt vor dem Mund

Überhaupt sind die Poxrucker Sisters mutiger geworden und stehen auch offen dazu. „Uns wurde lang und oft genug gesagt, wir sollten von Dingen die Finger lassen oder nichts zu diesem oder jenem Thema sagen. Wenn man was zu sagen hat, soll man aber nicht schweigen. Es macht auch einen Unterschied, ob ich Musik rein nur zum Vergnügen mache, oder ob ich einen Anspruch mittrage. Das ist uns auch mit dem Album ,DNA‘ wichtig. Dass wir uns kein Blatt vor den Mund nehmen und Dinge ansprechen.“ Trotz allem sind die Poxrucker Sisters eine Familienband, zu der alle Generationen und Geschlechter bei Konzerten erscheinen. „Das ist etwas extrem Schönes und Wertvolles, weil es auch verbindend ist. Es ist sich irgendwie ausgegangen, dass wir nicht als uncool abgestempelt werden und so viele Leute noch immer unsere Musik mögen. Das ist alles andere als selbstverständlich.“