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Nach Pleite: Hellweg-Baumärkte vor der Schließung

Oberösterreich
24.09.2026 15:15
Die Hellweg-Baumärkte sind insolvent.
Die Hellweg-Baumärkte sind insolvent.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nachdem die Verhandlungen mit einem potenziellen Investor über die verbleibenden vier Filialen der insolventen „Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH“ gescheitert sind, hat der Sanierungsverwalter am Mittwoch beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Schließung der verbleibenden Unternehmensteile des Unternehmens gestellt.

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Es wurden bereits sämtliche Märkte geschlossen, nun folgt auch die Zentrale in Linz. Der Abverkauf der Warenbestände soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Betroffen sind 17 Beschäftigte.

Über die österreichische Tochtergesellschaft der deutschen Baumarktkette war am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz, wie berichtet, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Die deutsche Muttergesellschaft hatte bereits am 16. Juni Insolvenz angemeldet.

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