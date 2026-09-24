Nach Pleite: Hellweg-Baumärkte vor der Schließung

Fast 24 Millionen Euro Schulden

Die Verbindlichkeiten in Österreich beliefen sich laut Kreditschützern auf 23,88 Millionen Euro bei rund 280 betroffenen Gläubigern. Ihnen wurde eine Zahlungsquote von 30 Prozent angeboten. Zu Beginn des Verfahrens hatte die Kette in Österreich noch sechs Filialen und 165 Beschäftigte. Ein Sanierungsplan soll am Freitag beschlossen werden.