Nach Pleite: Hellweg-Baumärkte vor der Schließung

Nachdem die Verhandlungen mit einem potenziellen Investor über die verbleibenden vier Filialen der insolventen „Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH“ gescheitert sind, hat der Sanierungsverwalter am Mittwoch beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Schließung der verbleibenden Unternehmensteile des Unternehmens gestellt.
Es wurden bereits sämtliche Märkte geschlossen, nun folgt auch die Zentrale in Linz. Der Abverkauf der Warenbestände soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Betroffen sind 17 Beschäftigte.
Über die österreichische Tochtergesellschaft der deutschen Baumarktkette war am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz, wie berichtet, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Die deutsche Muttergesellschaft hatte bereits am 16. Juni Insolvenz angemeldet.
Fast 24 Millionen Euro Schulden
Die Verbindlichkeiten in Österreich beliefen sich laut Kreditschützern auf 23,88 Millionen Euro bei rund 280 betroffenen Gläubigern. Ihnen wurde eine Zahlungsquote von 30 Prozent angeboten. Zu Beginn des Verfahrens hatte die Kette in Österreich noch sechs Filialen und 165 Beschäftigte. Ein Sanierungsplan soll am Freitag beschlossen werden.
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