Microsoft investiert Milliarden in die Golfregion

Irankrieg bringt Unsicherheiten mit sich

Die Golfstaaten investieren derzeit massiv in Künstliche Intelligenz (KI), um ihre Wirtschaft unabhängiger von Öl und Gas zu machen. Sie hoffen, mit viel Platz und billiger Energie große Cloud-Anbieter anzulocken. Der am 28. Februar von den USA und Israel begonnene Krieg bringt jedoch Unsicherheiten mit sich, darunter Angriffe auf Rechenzentren wie die der Amazon-Cloudsparte AWS in Bahrain und den Emiraten.