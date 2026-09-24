Benko: Auch jüngstes Urteil jetzt rechtskräftig

Weiterhin in Untersuchungshaft

Doch der Tiroler befindet sich unabhängig von der Rechtskraft des nunmehrigen Urteils nach wie vor in Untersuchungshaft, wie auch das Landesgericht am Donnerstag in seinem Pressestatement betonte. Denn zu der U-Haft für den Immobilienunternehmer war es ja nicht nur wegen des gegenständlichen Verfahrens gekommen, sondern auch wegen weiterer, in denen nach wie vor gegen ihn ermittelt wird.